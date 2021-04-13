Лидера партии БНФ Григория Костусева задержали – он в СИЗО КГБ

Григорий Костусев. Фото Надежды Бужан / «Наша нiва»

Лидер одной из старейших оппозиционных партий Беларуси – БНФ – Григорий Костусев задержан вечером 12 апреля в Шклове. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Дмитрий Антончик, который был доверенным лицом Костусева на парламентских выборах в 2016 году.

По его данным, политика после задержания отвезли в Минск, он в настоящее время находится в СИЗО КГБ. О причинах он не сообщил.

Тем временем «Наша нiва» со ссылкой на родственников сообщает, что Костусева задержали по уголовному делу.

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