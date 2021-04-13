«Чувствую себя плохо…»: в Минске ГАИ задержало пьяного бесправника «с историей»

Лишенный прав в 2019-ом году за пьяное вождение, минчанин снова сел нетрезвым за руль. Фото: pixabay.com.

О том, что в Минске госавтоинспекторы выявили за рулем очередного пьяного водителя, сообщил 12 апреля телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел ночью в столице. Сотрудники ГАИ остановили «Хендэ» в пределах 7-го километра внутреннего кольца МКАД. Водитель вышел из авто для проверки, но стоял на ногах неуверенно и на вопрос о самочувствии признался: «Чувствую себя плохо…»

«Уставшего» водителя отвезли в медучреждение для проверки, медосвидетельствование выявило 1,8 промилле. К тому же во время проверки выяснилось, что для мужчины это не первое «пьяное задержание». В 2019-ом году его задержали и впоследствии лишили прав за пьяное вождение. На момент совершения нового правонарушения минчанин не имел права управления ТС.

- Водителя отстранили от управления транспортным средством, «Хендэ» доставлен на охраняемую стоянку, - уточнили в пресс-службе.

В ГАИ предусмотрительно напомнили о недопустимости управления авто в нетрезвом состоянии. И заметили, что поездка на такси обходится дешевле штрафа и восстановления здоровья в случае аварии.

Напомним, с 1 марта в Беларуси за пьяное вождение лишают прав уже на 5 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси с 13 апреля снова дорожает топливо.

Это уже десятое подорожание с начала года (подробности).

В ДТП на МКАД в Минске пострадала семья с тремя детьми в машине.

Водитель затормозил перед животным на дороге, а попутные машины не успели этого сделать (подробности).

В Минске ГАИ со стрельбой останавливало пьяного бесправника на угнанном Rover.

Погоня со стрельбой из табельного происходила на развязке Игуменский тракт - МКАД и на трассе Р23 (подробности).