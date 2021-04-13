Ученые выяснили, как влияет британский штамм коронавируса на тяжесть течения COVID-19. Фото: pixabay

Британский штамм коронавируса не вызывает более тяжелого течения болезни, чем остальные мутации, также нет доказательств, что он опаснее других. К таким выводам пришли исследователи из Великобритании и США, их работы опубликованы в медицинском журнале The Lancet.

В частности, британские специалисты проанализировали образцы госпитализированных пациентов с коронавирусом и сравнили, как протекает болезнь у заразившихся британским штаммом и другими мутациями коронавируса.

«Мы не обнаружили никаких подтверждений связи между тяжелым течением заболевания и смертностью и этим штаммом», – сказано в заявлении ученых.

Тем временем во втором исследовании отмечается, что британский штамм не вызывает изменения симптомов COVID-19 или длительности болезни, следует из еще одного опубликованного в Lancet исследования британских ученых.

При этом специалисты подтвердили, что британский штамм коронавируса обладает повышенной заразностью в сравнении с другими.

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