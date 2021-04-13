Беларусь готовится запустить на орбиту новый наноспутник: и не из Китая, а с российского космодрома

Так выглядят солнечные батареи наноспутника. Фото: sb.by.

Люди интересующиеся знают важные этапы в освоении космоса Беларусью:

- 2012-ый год - запуск с Байконура в Казахстане собственного спутника дистанционного зондирования Земли;

- в 2016-ом году - успешный запуск телекоммуникационного спутника «Белинтерсат-1» уже с китайского ксмодрома Сичан;

- в 2018-ом году - выход на орбиту первого образовательного спутника - BSU Sat-1 БГУ, уже с другого китайского космодрома Цзюцюань.

Следующим шагом станет запуск еще одного наноспутника БГУ, о котором sb.by рассказали в Центре аэрокосмического образования университета. BSU Sat-2 планируется отправить на орбиту в октябре 2021-го года, но уже с российского космодрома.

Второй наноспутник БГУ габаритами больше первого, на нем установлены необходимые системы: от энергоснабжения и управления до телекоммуникаций, есть две цифровые камеры высокого разрешения и скоростной приемопередатчик, а также система контроля за самолетами, морскими судами и другими подвижными объектами, иное оборудование. Но нет собственных двигателей - топливо создает лишнюю опасность для носителя, а рисковать многомиллионной ракетой из-за студенческого спутника никто не согласится.

Ученые следят за испытаниями наноспутника. Фото: sb.by.

- Скорректировать орбиту наноспутника мы не сможем. Аппарат будет медленно тормозиться о верхние слои атмосферы, пока не сгорит из-за трения о воздух. По нашим подсчетам, это произойдет примерно через пять лет, - уточнил Владимир Саечников, руководитель Центра аэрокосмического образования БГУ.

Тендер на запуск белорусского наноспутника выиграла немецкая компания Exolaunch, запускающая сверхмалые космические аппараты на российских носителях с космодромов Байконур и Восточный и на американских Falcon компании SpaceX Илона Маска

СПРАВОЧНО: Наноспутники - это космические аппараты массой от 1 до 10 килограммов. Такие проекты являются малозатратными и финансово, и по времени разработки, и по стоимости запуска. При этом на университетских спутниках опробуются новейшие технологии, которые затем использую на больших аппаратах.

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