Штраф до Br870 и даже уголовное дело: запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля. Фото: pixabay

Ловить судака будет запрещено в Беларуси с 15 апреля. Запрет продлится по 30 мая, он связан с нерестом, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Добывать эту рыбу нельзя никакими способами в этот период. Кроме того, запрещено находиться с судаком на расстоянии 1 км от береговой линии рек и водоемов.

«Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП и также влечет наложение штрафа», – уточнили в госинспекции.

За вылов хищника нарушителей накажут штрафом от 10 до 30 базовых величин (от Br290 до Br870), а за нахождение с выловленной добычей – от 5 до 30 базовых величин (от Br145 до Br870).

Более того, тем, кто нарушит запрет на лов судака, придется возместить причиненный ущерб за каждую особь по тройной таксе – 18 базовых величин, или Br522.

Если общая сумма вреда превысит 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

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