На границе с Беларусью Украина ввела дополнительные ограничения

Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью. Фото: Facebook @DPSUkraine

О том, что Украина ввела дополнительные ограничения на границе с Беларусью, сообщило ТАСС по информации Государственной погранслужба Украины, опубликованной на странице в Facebook «Северная граница. Госпогранслужба».

Дополнительные ограничения представляют собой что-то наподобие «комендантского часа», так как с наступление темноты вводится запрет на любые работы вблизи границы. Запрет будет действовать с 22.00 вечера до 06.00 утра. На это время не допустимо проведение любых работ на местности от погранзнаков и вглубь пограничной полосы на расстоянии до 100 метров. В том числе на это же время вводится запрет на движение транспортных средств и лиц дорогами, отсутствующими в реестре автодорог и ведущих к линии госграницы.

Уточняется, что ограничения вводятся временно на границе с Беларусью в Ровенской области. В погранслужбе Украины пояснили, что ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты нацбезопасности на госгранице Украины».

В период «комендантского часа» запрещены даже и стоянка ТС на обочинах дорог между линией госграницы и пунктами пропуска. Нельзя осуществлять полет любых летательных аппаратов, в том числе беспилотных дронов или квадрокоптеров без информирования погранслужбы. А также выходить на плавсредствах на водоемы под контролем погранслужбы. Запрещено и подвозить в пограничные районы или вывозить лиц без документов.

Вводиться к тому же и запрет на остановку поездов (кроме пассажирских составов) при въезде на таможенную территорию Украины от линии границы до железнодорожной станции «Сарны» и в обратную сторону.

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