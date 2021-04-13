Россия прекращает авиасообщение с Турцией с 15 апреля: с чем это связано

Российским туроператорам рекомендовали временно не продавать путевки на отдых в Турцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня, сообщило ТАСС.

Уточняется, что уже с четверга, 15 апреля, будет в России введено ограничение регулярных и чартерных авиарейсов в Турцию. Это, по заявлению вице-премьер РФ Татьяны Голиковой, связано с профилактикой завоза COVID-19. На том же основании Россией приостанавливается авиасообщение с Танзанией.

Действующими для граждан остаются только рейсы для возвращения россиян с отдыха в Турции. Сохраняются еще на взаимной основе два рейса в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва.

- Авиасообщение с Танзанией и Турцией возобновится в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется, - добавила Голикова.

На этот же период российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию из России. Уже купившим туры в Турцию или Танзанию гражданам в российском правительстве рекомендовали сменить направление или даты.

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