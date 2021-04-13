Как выглядит модный плащ с мерцанием на весну 2021, показала модный эксперт

Актуальный плащ на весну 2021. Фото: скриншот видео

Актуальный плащ на весну 2021 показала эксперт моды Эвелина Хромченко во время шоу «Модный приговор». По ее словам, он хорошо будет смотреться на женщинах с разными фигурами. Главная его фишка – это серебристый цвет и эффект мерцания.

Как отметила Хромченко, серебро довольно демократично. Этот оттенок в той или иной степени появляется в моделях дизайнеров одежды каждый год, поэтому, купив серебристый плащ, можно носить его не только этой весной и быть в тренде, но и в далеком будущем этот предмет гардероба будет актуален.

По словам модного эксперта, этот плащ будет в тренде даже в далеком будущем. Фото: Instagram / modniy.tv

Недавно эксперт показала джемпер, который будет в моде вечно. Она уточнила, что его нельзя миновать в нынешнем сезоне.

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Эвелина Хромченко также дала совет тем, кто хочет выглядеть стильно (подробности).