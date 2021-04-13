В Минске вакцинировать от коронавируса начнут в торговых центрах, ЦУМе или на Комаровском рынке

Прививать от коронавируса в Минске могут начать в торговых центрах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В минских поликлиниках идет активная вакцинация от «ковида», применяются российские вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (РФ) и Vero cell (КНР), сообщает агентство «Минск-Новости». Агентство сообщается, что ежедневно в одной поликлинике прививки получают более 100 человек, а в другой - 200. Однако после выпуска «Белмедпрепаратами» белорусской вакцины на основе «Спутник V» темп значительно возрастет, и процесс вакцинации может выйти за пределы медучреждений. Прививать минчан могут начать в торговых центрах на оборудованных санэпидслужбами площадках.

- Уже есть договоренности с администрациями нескольких крупных торговых объектов. Они готовы предоставить площадки для организации прививочных пунктов, - пояснила главврач 21-ой центральной районной поликлиники Минска Наталья Мысливчик.

Кроме того, для проведения вакцинации в ТЦ будут привлекать волонтеров. Причем это необязательно будут люди с медицинским образованием.

- Волонтеры будут помогать заполнять анкеты, вести учет пациентов, выполнять другую организационную работу, не требующую медобразования. А врачи, фельдшеры и медсестры будут делать свою работу, - уточнила Мысливчик.

В каких ТЦ Минска будут проводить вакцинацию от коронавируса? Пока перечень не озвучен, но в Советском районе это могут быть, например, «Комаровка» и ЦУМ.

- Рассматриваем разные варианты: Комаровский рынок, ЦУМ и другие, в которых имеются здравпункты, - назвал зам главврача по организационно-методической работе 34-ой центральной районной клинической поликлиники Вадим Костюков и добавил. - Сейчас жителям столицы непривычно будет узнать, что прививать от коронавирусной инфекции будут не только в учреждениях здравоохранения, но и на площадях торговых объектов. За рубежом под временные прививочные пункты спортивные залы отдают. И все хорошо!

Напомним, записаться на прививку от коронавируса в Беларуси можно онлайн на сайтах поликлиник или по телефону, а также при непосредственном посещении поликлиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Темпы вакцинации от коронавируса недостаточные»: в Минске от короны привились только 22 тысяч человек.

Это 32% медработников, 14% работников соцсферы и 10% работников системы образования (подробности).

Ученые выяснили, как влияет британский штамм коронавируса на тяжесть течения COVID-19.

В то же время они подтвердили, что эта мутация обладает повышенной заразностью (подробности).

Ученые объяснили, как вакцина от COVID-19 поможет излечить ВИЧ.

Исследователи экспериментируют с технологиями, по которым создавали вакцину от ковида, чтобы найти лекарства от других неизлечимых болезней (подробности).