Жительница Витебской области исчезла после отдыха на даче – ее ищут

Жительница Витебской области исчезла после отдыха на даче. Фото: pixabay

Женщина пропала в Витебской области после того, как ушла со своей дачи в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел».

«Пропала Бондарчук Наталья Павловна (19.11.1970 г.р.), проживающая по адресу: Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 16», – рассказали подробности волонтеры в соцсетях.

Известно, что женщина была на даче в деревне Глинищи (Полоцкий р-н Витебской обл.), откуда днем 12 апреля около 11.40 ушла в неизвестном направлении и пропала.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры просят помочь с поисками. Фото: ПСО "Ангел"

Также волонтеры сообщили приметы исчезнувшей: рост около 165 см, нормальное телосложение, глаза зеленые, волосы каштановые вьющиеся.

В момент исчезновения на ней были черные штаны и бирюзовая кофта. Волонтеры просят всех, кому известно о местонахождении женщины, или другая информация, которая может помочь в поисках, сообщить им.

Читайте также:

Чудесное спасение: 76-летний пенсионер выжил, проведя ночь в лесу в сильный мороз

Он лежал в больнице, но решил уйти оттуда домой, правда, заблудился (подробности).