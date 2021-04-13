Белорусы стали больше тратить на онлайн-образование, бьюти-услуги и доставку продуктов в 2021 году

В Беларуси женщины готовы тратить на образование онлайн больше чем мужчины. Фото: pixabay.com.

О том, что во время пандемии белорусы увеличили свои расходы на онлайн-образование, сообщило «Минск-Новости» по данным статистики исследования потребительских расходов «Белгазпромбанка».

Так сообщается, что в первом квартале 2021-го года платежи физлиц в Беларуси растут сразу по нескольким направлениям. Средний чек вырос в расчетах за авиабилеты, покупки в аптеках, на траты в бьюти-индустрии.

Например, в среднем купленные авиабилеты выросли в стоимости почти на 20 процентов - до 446 белорусских рублей. Хотя в целом, общая сумма расходов населения на покупки авиабилетов уменьшилась на 53 процента.

Также на 20 процентов вырос чек из аптек - до 17,3 белрубля. Еще на 17 процентов поднялся средний платеж в бюьти-сфере и составляет уже 36 рублей. На 7 процентов выросли траты на общепит - средний чек уже 12,4 белорусского рубля.

А вот расходы на гардероб снизились на 3,7 процента. Средний чек покупок обуви и одежды сократился до 61 белрубля. Также упали и траты на ювелирку до 194 белорусского рубля. Снижение отмечается и в расходах на гостиницы (до 159 белрубля), ремонт (72), кино (15 рублей).

При этом в первом квартале 2021-го года сразу в 2,3 раза выросли расходы белорусов на доставку продуктов. Также и платежи за онлайн-образование увеличились сразу в 2,5 раза. Причем женщины готовы тратить на образование онлайн больше чем мужчины. Среди женщин стоимость максимального чека - 3,6 тысячи рублей, а у мужчин - 2,6 тысячи.

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