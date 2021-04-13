Зять главы партии БНФ Григория Костусева задержан в Шклове

Дмитрий Антончик. Фото: Facebook / zmitro

Доверенное лицо председателя партии БНФ Григория Костусева на парламентских выборах-2016, а также его зять – Дмитрий Антончик – задержан 13 апреля в Шклове. Об этом сообщили правозащитники незарегистрированного в Беларуси центра «Весна».

«Причина задержания неизвестна, вероятнее всего, Антончика задержали в рамках уголовного дела», – отмечается в сообщении волонтеров.

Напомним, что сам Григорий Костусев был задержан накануне вечером в Шклове по уголовному делу. В настоящее время он находится в СИЗО КГБ в Минске.

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