Белоруска Дарья Жук станет режиссером сериала о 1990-х по заказу Netflix

Дарья Жук на съемках "Хрусталя". Фото: личный архив

Дарья Жук из Беларуси станет режиссером нового проекта Netflix. Она снимет сериал о 1990-х по заказу этого стримингового сервиса, сообщает «Коммерсантъ».

Netflix впервые решил заказать производство сериалов в России. Ранее этот сервис просто покупал права на готовые работы.

В настоящее время обсуждают четыре-пять проектов с российскими продюсерами. Один из них – это драматическая история, происходящая в 1990-х, по сценарию Михаила Шприца.

Он пытался продвинуть свой сценарий на российских видеоплатформах, но безуспешно. Выпускать сериал будет кинокомпания «Русское». Режиссером выступит Дарья Жук, известная драмой «Хрусталь», которая в 2018 году выдвигалась на «Оскар» от Беларуси.

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Работа режиссера Дарьи Жук победила в номинации «Лучший фильм стран СНГ, Грузии и Балтии» (подробности).

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Премьера полной версии состоится вечером в четверг (подробности).