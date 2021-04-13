«За 20-летней Аленой скрывался 15-летний подросток»: в МВД сказали, что будет, если заплатить шантажисту в сети

Столкнувшись с шантажом в интернете люди сначала пытаются "откупиться". Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, есть ли смысл платить интернет-шантажисту, и что представляет собой кибербуллинг, рассказала пресс-служба МВД.

Кибербуллингом считается травля с использованием цифровых технологий. Явление уже стало довольно массовым. В МВД рассказали, как противостоять шантажистам и привели факты кибербуллинга.

Так 40-летний житель Ивацевичей доверился новой знакомой «20-летней Алене» в сети и отправил ей интимные фото. Через пару дней посыпались угрозы: «Скидывай мне на телефон 500 рублей или я отправлю эти фото твоим друзьям». Мужчина заплатил, а через пару дней все повторилось, а потом - снова, и тут уже он пошел в милицию.

- Выяснилось, что за 20-летней Аленой скрывается 15-летний подросток, - прокомментировали в пресс-службе.

Также с кибербуллингом столкнулся 30-летний мужчина в Брестской области. Он отправил свои интимные фото 16-летней девушке, его начали шантажировать подруги-подростки знакомой, которым она переслала его фото.

- Мужчина обратился в милицию, и троих несовершеннолетних взяли с поличным при передаче денег. Теперь они фигурантки уголовного дела, - сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Правоохранители замечают, что платить интернет-шантажисту бессмысленно. И столкнувшись с интернет-шантажем, правильнее всего сразу же обратиться в милицию.

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