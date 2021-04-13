Умер Леонид Борткевич - музыкант, солист легендарных «Песняров»

Леонида Борткевича не стало 13 апреля 2021 года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во вторник, 13 апреля, стало известно о смерти Леонида Борткевича.

О смерти знаменитого «песняра» сообщила на странице в своем Facebook певица Ирина Видова. Артистка написала, что не стало Леонида Борткевича во вторник, 13 апреля.

Белорусский артист из легендарных «Песняров» умер на 72-ом году жизни. Менее чем через полтора месяца, 25 мая, у него должен был быть день рождения.

Широкой публике Борткевич известен своим уникальным исполнение таких хитов ВИА «Песняры», как «Александрина», «Белоруссия», «Берёзовый сок», «Вероника» и других.

Информацию о смерти Леонида Борткевич подтвердили и на официальной странице «Песняров» в Facebook. Сообщается, что скончался Леонид Борткевич в Минске.

Музыканты коллектива «Песняры» под управлением Леонида Борткевича. Фото: личный архив Борткевича.

В составе «Песняров» стал одним из лучших вокалистов

Леонид Борткевич по профессии был архитектором, он окончил архитектурный техникум и на основании его дипломной работы был спроектирован кинотеатр «Октябрь» в Минске. Но еще во время учебы в техникуме молодой Борткевич стал петь, солировал в местном оркестре и ВИА «Золотые яблоки».

В 1970 -ом году Борткевич стал выступать в составе «Песняров», стал одним из лучших вокалистов ансамбля. На какое-то время покидал ансамбль, пел и выступал сольно, учился на режиссера.

В 1989-ом году вместе с женой Ольгой Корбут и сыном Ричардом уехал в США. В 1999-ом году снова стал солистом «Песняров», а в 2000-ом вернулся в Беларусь. В составе «Песняров» Борткевич пребывал до смерти Владимира Мулявина в 2003-ем году. Предполагалось, что он и возглавит ансамбль дальше, но Минкульт Беларуси назначил руководителем «Песняров» Валерия Скорожонка.

С Аллой Пугачевой Борткевича связывала многолетняя дружба. Фото: личный архив Борткевича.

Официально был женат трижды

После назначения Скорожонка руководителем «Песняров» Борткевич вместе с несколькими участниками покинули ансамбль и стали выступать под названием «Песняры» под управлением Леонида Борткевича (под эгидой российского ООО «Песняры»), продолжая традиции мулявинского коллектива. Позже, когда и этот коллектив распался, в 2009-ом году Борткевич вместе с Анатолием Кашепаровым и Олегом Молчаном объединились в ансамбль «Песняры» под управлением Борткевича, которым он и руководил последние годы.

Официально был женат трижды, с первой женой Ольгой Шумаковой у него был сын Алексей. Со второй женой знаменитой гимнасткой Ольгой Корбут брак продлился 22 года, у них родился сын Ричард. С третьей супругой моделью Татьяной Родянко, которая была младше его на 36 лет, у него был сын Кристиан. Третий брак распался в 2005-ом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Леонид Борткевич: В разводах виноваты только женщины!

Накануне юбилея знаменитый песняр честно рассказал «Комсомолке» всю правду о любви, изменах и семейной жизни (подробности).

Леонид Борткевич: Не хочу, чтобы меня, как моего друга Сашу Серова, везде полоскали: с кем и когда.

Музыкант рассказал, за сколько продает семейный особняк, переписанный на сына, разводится ли с молодой женой, чему научил его Мулявин и какая главная беда «Песняров» (подробности).

Леонид Борткевич о первой встрече с внебрачным сыном: Алексей сразу назвал меня папой.

Почему знаменитый песняр 35 лет не видел своего ребенка, что не терпит в женщинах и включит ли отпрыска в наследство - Леонид Борткевич рассказал в откровенном интервью "Комсомолке" (подробности).