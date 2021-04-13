Известный белорусский инфекционист рассказал о последствиях после вакцинации препаратом «Спутник V»

После первой прививки от коронавируса препаратом "Спутник V" может появиться головная боль, слабость, температура. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Известный в Беларуси врач-инфекционист Никита Соловей сделал прививку от коронавируса и рассказал, как перенес вакцинацию.

По его словам, ему ввели российский препарат «Спутник V». Вакцинация проводится в два этапа. Несколько дней назад медику сделали уже вторую прививку.

– Да, несколько дней назад я сделал уже вторую прививку «Спутником». После первой прививки у меня была головная боль, температура, слабость. Это продолжалось полдня приблизительно. После второй прививки все хорошо, никаких проблем, – рассказал подробности Соловей, его цитирует «Наша нiва».

Также медик добавил, что в настоящее время стоит делать прививку от коронавируса, чтобы сформировать коллективный иммунитет.

– Но коллективный иммунитет формируется долго, больше года. Вакцинироваться сейчас нужно, чтобы защитить и спасти в первую очередь себя, особенно тем, кто находится в группе риска, – заключил он.

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