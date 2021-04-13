В Борисовском районе пьяный тракторист насмерть сбил своего 42-летнего товарища. Фото: телеграм-канал Следственного комитета

В Борисовском районе трактор насмерть сбил 42-летнего мужчину. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Следственного комитета.

- Инцидент произошел 7 апреля, в среду. Трактором «МТЗ-82» с полуприцепом управлял 46-летний мужчина. Он совершил наезд на своего 42-летнего товарища. Удалось установить, что накануне мужчины употребили алкоголь и поехали на тракторе по проселочной дороге. Вблизи деревни Лавница водитель высадил пассажира и, сдавая назад, совершил на него наезд. Мужчина от полученных травм скончался, - прокомментировали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый допрошен, с его участием была проведена проверка показаний на месте. Назначено проведение ряда экспертных исследований.

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