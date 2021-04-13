Названа причина смерти легендарного «песняра» Леонида Борткевича. Фото: Sb.by

Стала известна причина смерти легендарного «песняра» Леонида Борткевича. Напомним, что музыкант умер во вторник, 13 апреля. Ему был 71 год.

Как сообщил «Комсомолке» Вадим Косенко, близкий друг и коллега Леонида Борткевича, он на протяжении четырех дней лежал в реанимации в 3-ей больницы Минска. У музыканта было больное сердце. Ситуация осложнялась еще и тем, что «песняр» страдал сахарным диабетом.

По своей профессии Леонид Борткевич был архитектором. Он окончил архитектурный техникум на основе его дипломной работы был спроектирован кинотеатр «Октябрь» в Минске. Во время учебы молодой Борткевич стал петь, солировал в местном оркестре и ВИА «Золотые яблоки».

В 1970-ом году Леонид Борткевич начал выступать в составе легендарных «Песняров». Он стал одним из лучших вокалистов ансамбля.

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