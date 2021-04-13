«Восстановили в течение пяти дней»: 85-летняя пенсионерка, в дом которой въехала ракетная установка, уже вернулась домой

85-летняя пенсионерка, в дом которой въехала ракетная установка, уже вернулась домой. Фото: телеграм-канал Министерства обороны

Военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад полностью устранили все повреждения. Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что в Осиповичском районе в дом 85-летней пенсионерки въехала ракетная установка. Хозяйке чудом удалось спастись.

В телеграм-канале Министерства обороны рассказали, что работы по устранению повреждений завершили 12 апреля.

- Дом был восстановлен в течение пяти дней. В процессе ремонтных работ был восстановлен заборы, стены дома, а также была восстановлена внутренняя отделка. При ударе об угол дома незначительно сошел фундамент. Применялось специальное гидравлическое оборудование для того, чтобы поставить его в исходное положение, - отметил заместитель командира 30-ой железнодорожной бригады полковник Дмитрий Анашечкин.

85-летняя пенсионерка, в дом которой въехала ракетная установка, уже вернулась домой. Фото: телеграм-канал Министерства обороны

85-летняя пенсионерка, в дом которой въехала ракетная установка, уже вернулась домой. Фото: телеграм-канал Министерства обороны

85-летняя пенсионерка, в дом которой въехала ракетная установка, уже вернулась домой. Фото: телеграм-канал Министерства обороны

Хозяйка дома, 85-летняя Анна Николаевна Васько, уже вернулась домой. Во вторник, 13 апреля, военнослужащие железнодорожной и ракетной бригад пришли к ней в гости, чтобы поинтересоваться, всем ли она довольна.

- В первые минуты после случившегося я очень переживала за здоровье солдата-срочника, который находился за рулем военной машины. Я не сержусь на военных. Наоборот, благодарна им за то, что они так быстро все восстановили. И им всем желаю здоровья, - прокомментировала пенсионерка.

Военнослужащие ракетной бригады договорились установить шефство на Анной Николаевной. Они обещают ей посильную помощь, если такая понадобится.

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