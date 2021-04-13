Лидера БНФ Григория Костусева задержали в качестве подозреваемого по уголовной статье. Фото: belnaviny.by

Лидера БНФ Григория Костусева задержали в качестве подозреваемого по статье 342 Уголовного кодекса – Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо участие в них. Об этом сообщил изданию «Наша нiва» зять политика Дмитрий Антончик.

У Дмитрия Антончика в доме в Шкволе провели обыски. В результате него были изъяты страйкбольный автомат, системный блок компьютера, а также некоторая литература. Сам же Дмитрий Антончик остается на свободе. Ранее сообщалось о том, что он был задержан.

Григорий Костусев находится в СИЗО КГБ.

Напомним, что партия БНФ входит в организационный комитет по проведению «Чернобыльского шляха». В пятницу, 9 апреля, была подана заявка в Мингорисполком на проведение данной акции. Ее подписал и Григорий Костусев.

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