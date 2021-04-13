Ушел из школы в неизвестном направлении и пропал: в Минске ищут 13-летнего мальчика

В Минске ищут 13-летнего мальчика. Фото: телеграм-канал "Разыскивает милиция"

В Минске разыскивают 13-летнего Антона Повколаса. Он в понедельник, 12 апреля, около 18 часов ушел из школы в неизвестном направлении и пропал. Об это сообщает телеграм-канал «Разыскивает милиция».

На вид мальчику примерно 13 лет, рост около 152 сантиметров, плотного телосложения. В ребенка светлые волосы и карие глаза. Он был одет в голубую куртку с черными вставками, синие брюки, темно-синие туфли. Также у мальчика был сиреневый портфель.

Особая примета – ребенок заикается.

Если вам известно местоположение мальчика на фото, просьба сообщить об этом во Фрунзенское РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 207-67-67; 8 (029) 391-97-90; 8 (025) 956-22-25; 102.

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