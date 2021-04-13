В Минздраве сообщили о начале третьей волны коронавируса в Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения сообщили о начале третьей волны коронавируса в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

- В Беларуси начинается очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы это называем началом третьей волны, - рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

В Министерстве здравоохранения сообщили о начале третьей волны коронавируса в Беларуси. Об этом сообщает БелТА.

- В Беларуси начинается очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы это называем началом третьей волны, - рассказала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

Ранее в телеграм-канале Министерства здравоохранения сообщили о том, что в Минске и регионах фиксируется рост заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе пневмониями коронавиурсной этиологии тяжелого течения.

- По данным дозорного эпидемиологического слежения частота выявления РНК вируса в исследуемых образцах составила 11,9%. Санитарно-эпидемиологическая служба активизирует работу по проведению эпидраследования каждого случая COVID-19, а также контактов первого уровня. Также в центре внимания специалистов – контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий на предприятиях и в организациях. Техническим специалистам была поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств, - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что специалисты во всех регионах Беларуси усилят контроль за проведением противоэпидемических мероприятий.

- Игнорировать рекомендации врачей по соблюдению масочного режима и социального дистанцирования не стоит, - отметили в Минздраве.

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