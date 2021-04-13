Курсы валют в Беларуси на 13 апреля: доллар и евро на торгах подешевели

Актуальные курсы валют в Беларуси на 13 апреля Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, 13 апреля, прошли торги. Евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация об этом была размещена на сайте БВФБ.

Евро подешевел на 0,0027 и теперь стоит 3,1403 белорусского рубля.

Доллар снизился на 0,0033 и теперь стоит 2,6398 белорусского рубля.

Российский рубль подорожал на 0,0086 и теперь стоит 3,4181 белорусского рубля.

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