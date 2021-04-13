Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2021 года: количество смертей снова увеличилось. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минздрав озвучил свежую статистику по коронавирусу на 13 апреля. За сутки было выявлено 754 пациента с положительным тестом на COVID-19. Традиционно цифра снижается после выходных – из-за низкого количества произведенных тестов.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 337 635 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 761 человек.

Всего в Беларуси на 12 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 327 848 пациентов.

За минувшие сутки В больницах скончались 10 человек – это на одного больше, чем за предыдущие сутки. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 373 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 570 тысячи 822. За последние сутки провели 7 705 тестов.

Напомним, 13 апреля в Минздраве официально признали третью волну коронавируса в Беларуси.

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