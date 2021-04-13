«Собеседник сказал, что кто—то пытается взять кредит, используя его карт-счет»: в Гродно у пенсионера похитили со счета более 11 тысяч рублей

В Гродно у пенсионера похитили со счета более 11 тысяч рублей Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Гродно у пенсионера похитили со счета более 11 тысяч рублей. Мужчине позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то пытается взять кредит, используя его карт-счет.

- Удалось установить, что 9 апреля, в пятницу, неизвестный мужчина через мессенджер Viber позвонил 59-летнему пенсионеру из Гродно и представился сотрудником банка. Собеседник сказал, что кто-то пытается взять кредит, используя его карт-счет, и он, как сотрудник отдела безопасности, сделает все, чтобы кредит не был одобрен. Для сохранности денег пенсионеру порекомендовали заблокировать карту и изменить пароль. Мужчина согласился, подтвердив всю необходимую информацию. Спустя какое-то время пенсионер обнаружил, что со счета исчезли более 11 тысяч рублей, - написано в сообщении Следственного комитета.

в Гродно у пенсионера похитили со счета более 11 тысяч рублей. Фото: телеграм-канал СК

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса – Хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в крупном размере.

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