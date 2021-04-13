Теперь официально: в Беларуси запретили продукцию Nivea. И вот почему

Теперь официально: в Беларуси запретили продукцию Nivea.

В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea, сообщает Миздрав Беларуси. Слухи об этом ходили и раньше, оказалось что постановление об этом главный государственный санитарный врач страны Александр Тарасенко подписал еще 6 апреля, хотя официально сообщили об этом только 13 апреля. Вот официальная причина запрета:

- Специалисты санитарно-эпидемиологической службы выявили ряд нарушений, касающихся, в том числе, продажи такой продукции без документов, удостоверяющих качество и безопасность, несоблюдения ее срока годности и отсутствия со стороны субъектов хозяйствования производственного контроля в отношении реализуемой парфюмерно–косметической продукции. По отдельным наименованиям парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea установлено несоответствие требованиям технического регламента ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» в части маркировки. В частности, маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, либо название продукции не соответствует ее ингредиентному составу, что не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав потребителей и получить достоверную информацию о приобретаемом товаре.

Напомним, этому запрету предшествовали вот такие события. В январе белорусы активно оставляли комментарии в Instagram компании Nivea, в которых просили не поддерживать ЧМ по хоккею в Беларуси. 16 января предствители бренда ответили: бренд Nivea отказался быть спонсором ЧМ по хоккею в случае его проведения в Беларуси. В тот же день о такой же позиции заявили и представители компании SKODA, хотя эта компания в течение 28 лет была партнером чемпионатов мира. В итоге у Беларуси забрали право проведения чемпионата мира по хоккею. После этого у этих двух компаний в Беларуси начались проблемы. В марте стало известно, что под запрет продажи в Беларуси попал автомобиль Skoda Rapid. Госстандарт озвучил официальную причину: мол, в документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства) есть несоответствия требованиям обязательного техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средства».

Проблемы начались и у бренда Nivea. В начале марта ходили слухи о том, что что крупная белорусская оптовая компания перестала продавать товары бренда Nivea в Беларуси. Тогда сообщали, что отказ в поставках не связан с отказом компании спонсировать ЧМ-2021 по хоккею - просто, компания захотела продавать свои товары напрямую. Наконец, 13 апреля стало известно об официальном запрете продукции Nivea на территории Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минздраве сообщили о начале третьей волны коронавируса в Беларуси. В Минске и в регионах фиксируется рост заболеваемости COVID-19

Известный белорусский инфекционист рассказал о последствиях после вакцинации препаратом «Спутник V». Он также объяснил, стоит ли сейчас делать прививку

В Минске вакцинировать от коронавируса начнут в торговых центрах, ЦУМе или на Комаровском рынке. А для организации процесса вакцинирования привлекут волонтеров

Ученые выяснили, как влияет британский штамм коронавируса на тяжесть течения COVID-19. В то же время они подтвердили, что эта мутация обладает повышенной заразностью

Залы на концертах и матчах можно заполнять только наполовину: новые ограничения из-за коронавируса в Минске. Рассаживать зрителей можно на расстоянии 1-1,5 метра друг от друга

Ученые объяснили, как вакцина от COVID-19 поможет излечить ВИЧ. Исследователи экспериментируют с технологиями, по которым создавали вакцину от ковида, чтобы найти лекарства от других неизлечимых болезней