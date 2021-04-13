В КГБ подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Фото: tut.by

В Комитете государственной безопасности подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на ведомство.

- КГБ в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 УПК Республики Беларусь по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления были задержаны Григорий Костусев и Александр Федута, - прокомментировали в ведомстве.

И добавили, что после проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий будет предоставлена полная информация.

Напомним, что Григорий Костусев был задержан в Шклове вечером 12 апреля. Он был задержан в качестве подозреваемого по статье 342 Уголовного кодекса - Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок.

Вчера сообщалось о том, что политолог Александр Федута пропал в Москве. Его супруга даже собиралась вылетать на поиски мужа в Москву.

Супруга Александра Федуты, Марина Шибко сообщила порталу tut.by, что подала заявление в российские правоохранительные органы о пропаже мужа.

- На данный момент я нахожусь в Москве. И сегодня я подала заявление о пропаже своего мужа. Позже, когда я узнала, что мой супруг задержан КГБ, то связалась с московскими следователями. Они мне не смогли сказать, где именно находится Александр Федута – на территории России или на территории Беларуси. И как он оказался в КГБ. Лишь сообщили, что по данному вопросу будут связывать с Генеральной прокуратурой РФ, - рассказала Марина Шибко.

Она не знает, когда именно, кем и на каких основаниях и при каких обстоятельствах был задержан ее муж.

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