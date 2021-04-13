Из Беларуси депортировали известного любителя русского мира экс-полковника ГРУ Квачкова.

Из Беларуси депортировали известного российского националиста — полковника Владимира Квачкова. Об этом он сам рассказал в своем обращении на Youtube-канале «Спецтелеканал».

Квачков приехал в Минск на конференцию «Русь — единое Отечество», которая проходила на базе республиканского культурно-просветительского центра Управления делами президента, сообщает «Еврорадио». На конференции полковник сделал два доклада — «Русский христианский социализм как государственная идеология Великой, Малой и Белой Руси» и «Система народного представительства и волеизъявления триединого русского народа и славян в целом в ХХІ веке».

А перед этим, по словам Квачкова, он посетил Администрацию президента Беларуси и передал открытое письмо к нему. В этом письме были предложения по изменению выборной системы в Беларуси, чтобы потом с этого брали пример Россия и Украина. В своем письме Квачков предлагает создать для руководства страной Земские Народные Советы разных уровней.

Через 24 часа после передачи письма Квачкова депортировали из Беларуси.

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