В Минобороны сообщили, что был зафиксирован факт нарушения Госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. Фото: телеграм-канал Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что 12 апреля, в понедельник, в 20.45 был зафиксирован факт нарушения Госграницы со стороны Польши неустановленным воздушным судном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В понедельник, 12 апреля, в 20.45 был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое возвратилось на польскую территорию, - пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в связи с инцидентом 13 апреля, во вторник, в белорусское оборонное ведомство вызывали атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси.

- Атташе по вопросам обороны при Посольстве Польши в Беларуси было заявлено о необходимости проведения разбирательства по факту произошедшего и информирования белорусской стороны о его результатах, - прокомментировали в Министерстве обороны.

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