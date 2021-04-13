Президент Азербайджана накануне прилета Александра Лукашенко: «Мы ждем предложений от Минской группы ОБСЕ по урегулированию мирной жизни в Карабахе»

Александр и Николай Лукашенко, а также Ильхам Алиев в Баку в 2016 году. Фото: trend.az.

13 апреля Александр Лукашенко отправился с визитом в Азербайджан. «Борт №1» вылетел в Баку около 14 часов. В это время президент Азербайджана Ильхам Алиев выступал на концеренции «Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество».

- Мы ждем, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему урегулированию мирной жизни в регионе. Считаю, что есть такие сферы, в которых она может сыграть роль в оказании влияния на постконфликтную ситуацию. Не как группа, которая содействует разрешению конфликта, потому что конфликт уже урегулирован, - цитирует президента Азербайджана агенство trend.az.

Описывая события в Нагорном Карабахе, информационные агентства часто употребляют словосочетание «Минская группа ОБСЕ». Термин «Минская группа ОБСЕ» появился в 1992 году. После того как Армения и Азербайджан стали членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), переговоры о прекращении войны стали вестись на международном уровне.

Первая встреча прошла 24 марта 1992 года в Хельсинки - именно там Армения, Азербайджан, Беларусь, Чехия, Словакия, Франция, Германия, Италия, Россия, Швеция, Турция и США решили созвать конференцию, цель которой - прекращение огня.

Белорусская сторона тогда предложила Минск для проведения финальных переговоров - отсюда и возникло название «Минская конференция», или «Минская группа». Правда, до финала в белорусской столице дело не дошло по сей день: предварительные переговоры проводились в Риме, Мадриде и других городах, но только не у нас.

Правда, в Минске сопредседатели «Минской группы» все-таки были: в 2015 году представители Франции, России и США встречались с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. Тот визит наш министр назвал «историческим» и заявил о готовности Беларуси внести свой вклад, как мы делали это в контексте украинского кризиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как развиваются отношения между странами и чем мы торгуем: Беларусь продает в Азербайджан вагоны, сельхозтехнику, древесину, молочку и лекарства. А покупает – нефть, крепкий алкоголь и вина

В Нагорный Карабах могут отправить белорусских военных миротворцев: вот при каких условиях. Армению и Азербайджан предлагают мирить в рамках «Минской группы ОБСЕ». Наша страна предлагает и свою площадку для этого