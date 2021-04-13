Издание «Наша нiва» оштрафовали на 8700 рублей «по причине незаконной предпринимательской деятельности» Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Издание «Наша нiва» оштрафовали на 8700 рублей. Причина – незаконная предпринимательская деятельность. Об этом сообщили на сайте издания.

Данное решение вынес судья Эрнест Койра в экономическом суде Минска.

Как пояснили в издании «Наша нiва», дважды в год ресурс должен выпускать несколько бумажных экземпляров издания, которые направляются в различные ведомства, в том числе и в Министерство информации, как того требует закон.

- Ранее Министерство информации направило в адрес Министерства по налогам и сборам просьбу о проведении проверки в изданиии, по итогам которой было обнаружено нарушение. Как выяснилось, ЧИУП «Сородичи», которое является основателем данного издания и владельцем домена nn.by, печатало бумажные версии интернет-газеты без лицензии на полиграфическую деятельность. Здесь речь идет о двадцати экземплярах в формате А3, стоимость которых составила 28 рублей 68 копеек. Но по закону для того, чтобы начать административный процесс, стоимость предмета правонарушения должна превышать 40 базовых величин – 1160 рублей, - рассказали в издании.

В итоге налоговые органы признали предметом правонарушения технику, при помощи которой были напечатаны бумажные экземпляры интернет-издания – 21-летний принтер и 8-летний ноутбук. Стоимость принтера оценивалась исходя из найденного в интернете аналога с другим функционалом и от иного производителя. А ноутбук, как сообщает издание, нашли в интернет-каталоге, где была указана цена – правда, там содержится информация, что данный товар в продаже отсутствует.

На процессе в экономическом суде Минска судья безуспешно пытался выяснить у представителей налоговой службы, почему они решили признать технику наряду с печатной продукцией предметом административного правонарушения, а не средством ее изготовления. Также не было выявлено никакого дохода, полученного от распространения бумажных экземпляров издания – их отправляли бесплатно в различные государственные структуры.

В итоге суд признал УИУП «Сородичи» виновным и оштрафовал на 300 базовых величин – 8700 рублей.

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