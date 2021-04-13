В Могилевском районе супруги на своем участке жгли обрубленные сучья и нечаянно сожгли 80-летнего соседа

Каждый год спасатели рассказывают владельцам участков, что сухую траву жечь нельзя! Фото: МЧС.

Трагически закончилась попытка жителей деревни Шилов Угол Могилевского района навести порядок на своем участке. 12 апреля хозяева домовладения жгли обрезанные сучья деревьев. Костер устроили на своем участке. В какой-то момент кусок горящего сука отлетела в сторону и упала на сухую траву. Трава загорелась, огонь начал распространяться.

Пламя пошло в сторону дома и соседского участка. Когда приехали сотрудники МЧС, чтобы потушить пожар, на соседнем участке они нашли 80-летнего мужчину без признаков жизни. Тело пенсионера было покрыто множеством ожогов.

-На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза погибшего. Могилевским межраи онным отделом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса в отношении супругов, которые развели костер, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

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