Золотую медаль Герасимени купили за 16,1 тысяч долларов - деньги пойдут на помощь спортсменам

Золотую медаль Герасимени купили за 16,1 тысяч долларов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

13 апреля стало известно, что золотую медаль белорусской спортсменки Александры Герасимени купили на аукционе за 16,1 тыс. долларов. Начальная цена главной награды Чемпионата мира по плаванию 2012 года в Стамбуле на электронном аукционе Ebay составляла 3 тыс. долларов. Ранее пловчиха сообщала о том, что деньги, вырученные от продажи медали, она направит на нужны фонда спортивной солидарности.

Напомним, после президентских выборов в Беларуси известная спортсменка уехала в Вильнюс. Позже в отношении ее возбудили уголовное дело - Герасименю обвинили в том, что она с коллегами «нанесла значительный имиджевый и финансовый урон, подорвала престиж страны». По уголовной статье ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Герасименя - трехкратная олимпийская призерка. Звание заслуженной Александра получила в 2012 году. Награждена орденом Отечества III степени. В копилке пловчихи две серебряные медали на летних Играх в Лондоне на 50 и 100 м вольным стилем и одна бронзовая на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро на дистанции 50 м вольным стилем. Герасименя - чемпионка мира 2011 года на дистанции 100 м вольным стилем и обладательница золотой медали мирового форума 2012 года в 25-метровом бассейне.

Читайте также:

Герасименя считает, что из-за уголовного дела против нее Беларусь на летней Олимпиаде в Токио может выступать под нейтральным флагом