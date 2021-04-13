Уже в пути: Беларусь планирует купить у Азербайджана 1 млн тонн нефти

Беларусь планирует купить у Азербайджана 1 млн тонн нефти Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Накануне визита Александра Лукашенко в Азербайджан стало известно, что эта страна планирует направить в Беларусь 1 млн тонн нейти в 2021 году. По словам посла Беларуси в Азербайджане Андрея Равкова, «поставки идут равномерно».

- Уже поставлено 270 тыс. тонн. Танкер с 90 тыс. тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки, - цитирует дипломата БелТА. Посол отметил, что в 2020 году Азербайджан поставил в Беларусь около 800 тыс. тонн нефти, то есть в этом году объем запланирован больший.

Тем временем стало известно, что Лукашенко уже прибыл в Баку и направился на встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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