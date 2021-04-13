Лукашенко встретили в аэропорту Баку - посмотрите, кто был в масках

Лукашенко встретили в аэропорту Баку. Фото: azertag.az

Вечером 13 апреля самолет с официальной белорусской делегацией приземлился в аэропорту Баку. Александра Лукашенко встретила правительственная делегация Азербайджанской республики и белорусские госслужащие, которые прибыли в Баку заранее. К прилету борта из Беларуси в аэропорту подняли государственные флаги двух стран, а к трапу постелили красную дорожку, выстроили роту почетного караула.

Судя по опубликованным фото, в защитных масках были как члены правительственной делегации Азербайджана, так и военнослужащие роты почетного караула. Лукашенко был без маски.

Лукашенко встретили в аэропорту Баку. Фото: azertag.az

Сразу после церемониала белорусского президента на машине доставили на неформальный ужин к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает БелТА. Планировалось, что в неформальной обстановке лидеры стран обсудят главные направления сотрудничества государств. А официальные переговоры запланированы на 14 апреля.

Алиев и Лукашенко провели неформальную встречу. Фото: ТГ-канал Пул Первого

Читайте подробнее: Александр Лукашенко полетел в Азербайджан: как развиваются отношения между странами и чем мы торгуем. Беларусь продает в Азербайджан вагоны, сельхозтехнику, древесину, молочку и лекарства. А покупает - нефть, крепкий алкоголь и вина.

Кстати, Беларусь планирует купить у Азербайджана 1 млн тонн нефти.