Делали массаж и записывали на вакцинацию от ковида: стало известно, под какими предлогами гомельские пенсионерки впускали в квартиры воровок

Три мошенницы обманом проникали в дом к пенсионерам и обворовывали их. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Гомеле задержали троих женщин, которые специализировались на кражах у пенсионеров. Они приехали в областной центр из Калинковичей и Мозыря. Информацию о том, где живут одинокие пенсионеры, они получили от знакомой – накануне 36-летняя женщина прошлась по нескольких домам, прося подаяние.

86-летнюю женщину злоумышленницы встретили в подъезде и сказали ей, что составляют списки на вакцинацию от COVID-19. Вместе с женщиной они зашли к ней в квартиру. Пока две визитерши записывали паспортные данные пенсионерки и разговаривали с ней о болезнях, треть нашла в другой комнате 300 рублей.

Еще к одной пенсионерке воровки попали в квартиру, сказав, что врач назначил ей массаж. 85-летней женщине действительно промассировали спину, и незаметно вытащили из кармана халата 950 рублей.

-Оперативники уголовного розыска областной милиции недавно задержали гостей города, а следователи дали правовую оценку их действиям. Возбуждены уголовные дела за кражи, совершенные группой лиц, - сообщает пресс-служба МВД.

БУДЬ В КУРСЕ!

Милиция предупреждает: злоумышленники могут прийти под видом почтальона, сантехника, медика, газовщика или любого другого работника сферы обслуживания. Они могут использовать разные предлоги, чтобы попасть к вам в дом: попить воды, попросить лекарство или ручку/бумагу, чтобы оставить записку соседям...

Если незнакомый человек называет вас (родственников) или знакомых по имени/отчеству, это не значит, что он тот, за кого себя выдает. Личные данные злоумышленники могут узнать в общедоступных базах данных или в социальных сетях.

ГУОПП МВД рекомендует не открывать двери незнакомцам и не приглашать их в дом. Пользуйтесь ограничительной дверной цепочкой. Если визитер представляется сотрудником какой-либо службы, требуйте у него официальные документы и уточняйте в организации, работает ли там такой сотрудник и поручали ли ему нанести вам визит. Если незнакомец отказывается предъявить документы, немедленно звоните в милицию! Не сообщайте незнакомым людям, что вы живете одни. Если вам нужно договориться о встрече с посторонним человеком, назначайте встречу в общественном месте, а не у себя дома. Следите за исправностью освещения в подъезде, коридоре, на крыльце частного дома. Если дома внезапно погас свет, не выходите на лестничную площадку – его могут отключить злоумышленники, чтобы выманить вас из квартиры.