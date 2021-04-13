Эпичное видео: в Слуцке рыбак невозмутимо сидит с удочкой на фоне бушующего пожара

В Слуцке загорелась пойма реки, где рыбачило несколько мужчин. Фото: kurjer.info

Как обычно весной, когда наступает сухая погода, в Беларуси начинает гореть трава. Вот и 13 апреля в Слуцке сразу четырем расчетам пожарных пришлось тушить пойму реки Случь. То ли окурок кто-то бросил, то ли еще как-то неосторожность с огнем… В итоге райцентр встревожили клубы черного дыма. Однако были и те, кого не взволновало пламя, которое бушевало буквально за спиной. Это - суровые слуцкие рыбаки.

В Слуцке загорелась пойма реки, где рыбачило несколько мужчин. Фото: kurjer.info

Пока пожарные тушили огонь, рыбаки на берегу реки спокойно ловили рыбу. Они начали уходить, только когда пожар уже был от них на расстоянии в несколько метров, сообщает kurjer.info.

В итоге пламя удалось погасить, а видео с рыбаком, имеющим железные нервы, может стать новым хитом в интернете. Мужчина даже как-то скучает, несмотря на то, что к нему подбирается огонь. А на фоне мило поют птицы.