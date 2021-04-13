Российские таможенники рассказали, где контрабандисты умудрились спрятать почти три тонны белорусских сигарет

Вот так прячут белорусские сигареты российские контрабандисты. Фото: Северо-Западное таможенное управление.

Более 2,8 тонн белорусских сигарет пыталась вывезти в Германию одна из санкт-петербургских фирм. О том, как контрабандисты умудрились спрятать такую крупную партию сигарет, рассказали в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления Балтийской таможни.

-148,5 тысяч пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь обнаружили сотрудники таможенного поста Лесной порт Балтийской таможни, - сообщает ведомство.- Согласно декларации, поданной на Балтийский ЦЭД, в контейнере перемещался товар «покрытия напольные из непористой вулканизированной резины». В отношении товарной партии сработал риск высокой вероятности заявления недостоверных сведений.

Когда таможенники вскрыли контейнер, оказалось, что внутри плит из спрессованной резины были пачки сигарет. Всего обнаружено 73 тысяч пачек сигарет Minsk и более 75 тысяч пачек сигарет NZ с акцизными марками Республики Беларусь.

Балтийская таможня возбудила дело об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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