В Польше прокомментировали заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства Фото: Оксана БРОВАЧ

В Польше прокомментировали заявление Министерства обороны Беларуси о нарушении воздушного пространства республики. В официальном Твиттер-аккаунте Оперативного командования польских ВС вечером 13 апреля опубликовали сообщение:

- Воздушное пространство контролируется постоянно. Военные самолеты вечером 12 апреля не совершали полеты вблизи государственной границы Польши и Беларуси.

В то же время Минобороны Беларуси заявляло о нарушении воздушного пространства не конкретно военным самолетом, а «неустановленным воздушным судном». Оно, по информации белорусских военных, впоследствии вернулось на польскую территорию.

Напомним, в августе 2020 года Минобороны Беларуси заявляло о пресечении провокации из восьми воздушных шариков. Официально сообщалось, что зонд с «антигосударственной символикой» запустили на территорию Беларуси со стороны Литвы.

А в 2012 году шведский самолет сбросил на Минск медведей.