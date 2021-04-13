В Польше прокомментировали заявление Беларуси о нарушении воздушного пространства
Фото: Оксана БРОВАЧ
В Польше прокомментировали заявление Министерства обороны Беларуси о нарушении воздушного пространства республики. В официальном Твиттер-аккаунте Оперативного командования польских ВС вечером 13 апреля опубликовали сообщение:
- Воздушное пространство контролируется постоянно. Военные самолеты вечером 12 апреля не совершали полеты вблизи государственной границы Польши и Беларуси.
В то же время Минобороны Беларуси заявляло о нарушении воздушного пространства не конкретно военным самолетом, а «неустановленным воздушным судном». Оно, по информации белорусских военных, впоследствии вернулось на польскую территорию.
Напомним, в августе 2020 года Минобороны Беларуси заявляло о пресечении провокации из восьми воздушных шариков. Официально сообщалось, что зонд с «антигосударственной символикой» запустили на территорию Беларуси со стороны Литвы.
А в 2012 году шведский самолет сбросил на Минск медведей.