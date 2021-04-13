Немецкий Helm AG заявил, что приостанавливает сотрудничество с «Гродно Азот» Фото: ТАСС

Крупная немецкая компания Helm AG ответила на обращение по поводу партнерства с предприятием «Гродно Азот». Как утверждается, в письме говорится о том, что Helm AG приостанавливает сотрудничество с белорусским производителем удобрений. Такое письмо поступило на адрес стачкома «Гродно Азот», сообщает nn.by.

Стачком заявил немецким партнерам о нарушениях, происходящих на предприятии. Helm AG ответил, что пока воздержится от совместного бизнеса с «Гродно Азот» - как минимум, до проверки условий охраны труда на предприятии.

Сообщается, что Helm AG - покупатель 10% годового объема продукции гродненской компании.

В то же время на ТГ-канале лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской говорится о том, что ее команда вместе с активом стачки и белорусскими диаспорами также адресовала письмо Helm AG. В сообщении уточняется, что «были названы имена более чем 40 работников, которые подверглись аресту или штрафам за свой протест»:

- Также в письме пояснялось, как руководство завода нарушает право рабочих на забастовку и давит на сотрудников, принуждает к труду.

Официального комментария администрации «Гродно Азот» о ситуации в сотрудничестве с Helm AG пока не было.

Напомним, в августе работники «Гродно Азота» выходили на площадь.