Узнала об обмане только когда приехала в банк. У новополочанки по телефону выманили 30 тысяч долларов

В смс с кодами часто есть предупреждение, что их нельзя сообщать даже сотрудникам банка. Фото: МВД

Новополочанка обратилась в милицию после того, как с ее счетов исчезли деньги. Всего женщина лишилась 30 тысяч долларов, рассказали в пресс-службе МВД.

В милиции она рассказала, что ей через мессенджер позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что злоумышленники пытаются похитить деньги со счета клиентки, а для того, чтобы предотвратить кражу, женщина должна назвать идентификационный номер паспорта и коды, которые ей пришлют в смс-сообщениях из банка.

Во время общения с «сотрудником службы безопасности» женщина обмолвилась, что у нее есть счет и в другом банке. Ее тут же переключили на «второго специалиста», который повторил ту же легенду о злоумышленниках, покушающихся на деньги дамы, и также попросил назвать смс-коды.

У женщины не возникло ни малейшего сомнения в том, что с ней действительно разговаривают сотрудники службы безопасности банка, поэтому она выполнила все их указания. О том, что ее обманули, дама узнала только, когда лично приехала в банк. Оказалось, что с ее счетов украли в общей сложности 30 тысяч долларов.

БУДЬ В КУРСЕ!

-Работники банка не звонят клиентам и не требуют сообщить им конфиденциальную информацию, связанную с вашей картой либо банковскими счетами.

-Ни под каким предлогом нельзя передавать свои персональные данные, логины и пароли от банкингов, коды из смс либо выполнять по просьбе третьих лиц какие-либо действия, связанные с финансами.

-Если у вас возникла подобная ситуация, завершите разговор с человеком, представляющимся сотрудником банка или иной службы, и свяжитесь со своим банком по номеру, указанному на обороте вашей пластиковой карты.

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