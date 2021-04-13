Назначены дата и место прощания с «песняром» Леонидом Борткевичем Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вечером 13 апреля стало известно, где пройдет прощание с умершим во вторник солистом знаменитого белорусского ансамбля «Песняры» Леонидом Борткевичем, заслуженным артистом Беларуси. Церемония прощания назначена на 15 апреля в Белгосфилармонии, сообщили в эфире телеканала ОНТ. Здание расположено по проспекту Независимости, 50 в Минске.

Напомним, Леонид Борткевич умер на 72-м году жизни. По информации «КП», на протяжении четырех дней артист лежал в реанимации в 3-ей больнице Минска. У музыканта было больное сердце. Ситуация осложнялась еще и тем, что «песняр» страдал сахарным диабетом.

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