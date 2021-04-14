В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. Он находится в Минске в СИЗО КГБ

В Москве задержали адвоката Юрия Зеньковича. Фото: "Наша нiва"

В Москве задержали адвоката Юрия Зенковича. На данный момент он находится в Минске в СИЗО КГБ. Об этом сообщила «Радыё Свабода» его жена Елена Денисовец.

Она рассказала, что ее супруг поехал в деловую поездку в Европу. И Россия была одним из ее пунктов. По словам Елены Денисовец, Юрия Зенковича буквально выкрали от отеля в Москве, в котором он находился.

- Я разговаривала с менеджером отеля, его сотрудница последней видела Юрия. Как рассказала менеджер, она видела из окна, как люди в штатском скрутили и задержали Юрия. Они еще сказали: «Мы забираем его, он подозревается в терроризме». Сотрудница отеля растерялась, - рассказала Елена.

Она добавила, что потом еще несколько человек зашли в номер мужа и забрали его вещи. На данный момент Юрий Зенкович находится в СИЗО КГБ.

О том, что супруга задержали еще 11 апреля, Елена Денисовец узнала накануне. Во вторник, 13 апреля, с женщиной связался госадвокат. Он попросил оплатить услуги, которые он оказывает ее мужу и подтвердил, что Юрий находится в Минске в СИЗО КГБ.

У адвоката Юрия Зенковича два гражданства – белорусское и американское. В Беларуси Зенкович состоял в партии БНФ. В США он уехал в середине 2000-х и уже там начал строить юридическую карьеру.

По информации издания «Наша нiва», Зенкович приобрел недвижимость в Мядельском районе и лето 2020-го года вместе с супругой проводил в Беларуси. За участие в акции 9 августа был осужден на 10 суток.

Напомним, что во вторник, 13 апреля, в КГБ подтвердили информацию о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога Александра Федуты по «непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления».

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