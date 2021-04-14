Немногословные при прессе Лукашенко с Алиевым тет-а-тет общались до полуночи

Общая в присутствии прессы Лукашенко и Алиев были немногословны. Фото: АЗЕРТАДЖ.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что во вторник, 13 апреля, Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Азербайджан.

Сразу по прилету состоялась неформальная встреча Лукашенко с Алиевым. Переговоры в таком формате продолжались до самой полуночи, около пяти часов, сообщает АЗЕРТАДЖ.

Как отметили информагентства, в присутствии прессы президенты были немногословно и открыто обсудили только лишь периодичность визитов. А то, что обсуждалось за закрытыми дверями пока неизвестно.

Известно только, что общение тет-а-тет было довольно конструктивным, на неформальной встрече даже обсуждались и рассматривались некие документы.

В этих дипломатах были документы, которые передали Лукашенко и Алиеву для обсуждения. Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

- Толстые стопки документов из-под этих кодовых замков извлекли и передали в переговорную комнату, - сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого» под фото кожаных дипломатом с золотыми замками.

Напомним, предваряя визит Лукашенко, пресс-служба сообщала о том, что в Азербайджане будут рассматриваться основные векторы взаимосотрудничества с Беларусью, а также международная повестка.

В среду, 14 апреля Александр Лукашенко и Ильхам Алиев проведут официальные переговоры в резиденции президента Азербайджана. Предполагается, что речь пойдет о расширении торгово-экономического взаимодействия, произойдет подписание ряда документов.

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