Фотофакт. В Израиле в пустыне во время военных учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны

В Израиле в пустыне во время военных учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны. Фото: israel.mfa.gov.by

В пустыне Негев в Израиле во время военных учений нашли награду белорусского ветерана Второй мировой войны Ивана Алешкевича. Об этом сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в Израиле.

Во вторник, 13 апреля израильтянин Анатолий Кавалерчик, уроженец Бобруйска, передал награду белорусским дипломатам. Выяснилось, что кавалером ордена является уроженец Осиповичского района. Он скончался в 1995-м году.

Дипломатической почтой награду отправят в Беларусь, чтобы передать дочери ветерана, которая живет в Солигорске.

Никаких версий о том, как именно орден Ивана Алешкевича мог оказаться в Израиле, озвучено не было.

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