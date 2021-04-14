Стало известно, сколько сохраняется иммунитет у переболевших коронавирусом белорусов

Иммунитет против коронавируса у некоторых переболевших может сохраняться в течение года
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
О том, что иммунитет против COVID-19 у некоторых переболевших может сохраняться в течение года, рассказала завлабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
В интервью «Медвестнику» Тамара Амвросьева привела данные, которые белорусские специалисты получили, изучив серостатус более тысячи переболевших белорусских пациентов. Также она сказала, что в прямой зависимости состоят тяжесть и время болезни с количеством выработанных антител.
- Мы убедились, что чем более тяжело и длительно протекает инфекция, тем больше вырабатывается антител, - заметила Амфросьева.
Что касается длительности циркуляции в крови переболевших антител к коронавирусу. То белорусские специалисты говорят о том, что среди наблюдаемых пациентов, которые перенесли тяжелую пневмонию в марте 2020-го года, есть те, у кого антитела продолжают выявляться и спустя 12 месяцев.
-Хотя и концентрация анти-SARS-CoV-2 IgG постепенно снижается, - заметила специалист.
И резюмировала, что иммунитет против коронавируса у некоторых переболевших может сохраняться по крайней мере в течение года. Что касается переболевших «ковид» легко или бессимптомно, то антитела чаще сохраняются на короткий период - от 3 до 6 месяцев. То же касается и, если в организме есть некий иммунный сбой.
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