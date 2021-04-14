Лукашенко назначил главу Нацбанка Каллаура представителем Беларуси в Совете Межгосударственного банка. Фото: tut.by

Александр Лукашенко во вторник, 13 апреля, подписал указ о назначении главы Национального банка Павла Каллаура Полномочным представителем Беларуси в Совете Межгосударственного банка. Также были назначены и заместители. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

- Документ был принят в соответствии с Соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года, - написано в сообщении.

Заместителями Павла Каллаура были назначены первый зампредседателя правления Национального банка Сергей Калечиц и замминистра финансов Ольга Тарасевич.

Межгосударственный банк – международная финансовая организация, которая была основана в 1993 году десятью странами СНГ: Беларусью, Арменией, Казахстаном, Молдовой, Киргизией, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Украиной, Узбекистаном.

Основное направление работы Межгосударственного банка – решением вопросов, которые возникают при сотрудничестве стран СНГ в области финансов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отток средств из банковской системы замедлился»: в Нацбанке рассказали об инфляции и курсе валют.

К концу 2021 года инфляция должна приблизиться к 5%, ожидают в Нацбанке. (подробности)

Лукашенко выразил недовольство коммерческими банками: «Никаких бонусов и премий - там бедных нет».

Президент высказался о работе банковской сферы в разрезе поддержки и кредитования предприятий. (подробности)