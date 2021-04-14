Беларусь предлагает Азербайджану летать в США через Минск

Беларусь проявила заинтересованность в появлении авиарейса Баку - Минск - Нью-Йорк в самое ближайшее время. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Авиасообщение и железнодорожные перевозки обсуждали в Баку главы Минтранса Беларуси и Азербайджана, информирует БелТА.

Так белорусский министр Алексей Авраменко предложил азербайджанскому коллеге Рашаду Набиеву расширить сотрудничество государств в сфере транспорта.

Речь шла о восстановлении авиасообщения до уровня, достигнутого до пандемии COVID-19. Сейчас авиаперелеты Минск - Баку осуществляет только «Белавиа». Также Авраменко предложил организовать трансконтинентальные авиарейсы Баку - Минск - Нью-Йорк, которые будет осуществлять авиакомпания AZAL.

- Рейсы в США через Минск могу быть привлекательны не только для граждан наших стран, но и для пассажиров из стран Балтии, - заметил белорусский министр.

А продолжая, подчеркнул особую заинтересованность белорусской стороны в этом авиарейсе, и сходу предложил уже в ближайшее время проработать конкретные шаги.

Также на встрече обсуждалась подготовка специалистов в авиации из Азербайджана на базе Белорусской госакадемии авиации, железнодорожное сообщение, в том числе проект контейнерного поезда Минск - Баку, а также тема сотрудничества в сфере автотранспорта и дорожного хозяйства.

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