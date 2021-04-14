«В РУВД сказали, что я слишком красиво одета»: в Минске врача оштрафовали на 2610 рублей за прогулку в бчб-одежде, а потом уволили с работы

В Минске врача оштрафовали на 2610 рублей за прогулку в бчб-одежде, а потом уволили с работы. Фото: "Наша нiва"

В Минске врача оштрафовали на 2610 рублей за прогулку в бело-красно-белой одежде, а потом уволили с работы. Ирина Беньковская – врач лабораторной диагностики. Ее задержали 25 марта.

В День Воли Ирина шла по своим делам – в красных сапогах, пальто и берете. Рядом с ней остановился бус.

- Меня задержали, ничего не объяснили, посадили в бус и отвезли в РУВД. Для меня это было неожиданно. Как я поняла, что произошло из-за одежды неподходящего цвета, по мнению сотрудников милиции. Хотя мне очень нравится белый и красный цвета. Я давно их ношу – и на работе, и дома. В РУВД мне сказали, я слишком красиво одета, чтобы спокойно ходить по улицам. На меня составили протокол, в котором было написано, что я принимала участие в неразрешенном митинге с целью выражения своих политических взглядом. Ночью меня отпустили, так как у меня несовершеннолетняя дочь, - рассказала изданию «Наша нiва» Ирина.

Суд состоялся в понедельник, 12 апреля. Дело рассматривала судья Октябрьского района Ольга Неборская. В качестве свидетеля выступала сотрудник под фамилией Мазаник. Показания он давал по скайпу.

Ирина Беньковская отметила, что при задержании и на суде было много процессуальных нарушений, но это не помешало признать ее виновной и оштрафовать на 90 базовых величин 2610 рублей.

- Я думаю, что такой большой штраф мне дали из-за того, что я не признала свою вину, хорошо защищалась, и их же законы приводила в качестве аргументов. Судья очень нервничала, несколько раз спрашивала, не хочу ли я заявить ей отвод. Я намерена идти дальше, обжаловать решение. Для медика такой штраф – большие деньги, - подчеркнула Ирина.

У нее 15 лет врачебного стажа. Один из мест работы была 37-я городская поликлиника.

- Меня уволили с 14 апреля якобы по соглашению сторон, но на самом деле были четкие указания – звонили из комитета и интересовались, какие меры были приняты по мне, - сказала Ирина.

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