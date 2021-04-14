В Минске 56-летний мужчина пытался нанести сотруднику МВД удар шилом в область шеи. Фото: сайт Генпрокуратуры

В Минске 56-летний мужчина пытался нанести сотруднику МВД удар шилом в область шеи. Об этом сообщили на сайте Генеральной прокуратуры.

- Согласно материалам дела, ночью 26 ноября 2020 года мужчина потребовал от водителя такси, припаркованного на улице Малинина, подвезти его. Когда он услышал отказ, то сразу же начал угрожать таксисту напильником с заостренным наконечником и другими предметами. Опасаясь за свою жизнь, водитель такси покинул салон автомобиля, но мужчина направился за ним. После чего, в присутствии таксиста, продолжая ему угрожать, он похитил имущество стоимостью более 400 рублей. В том числе и мобильный телефон, - проинформировали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что после этого мужчина отправился в ближайший магазин, где при задержании сотрудниками Департамента охраны МВД, оказал им активное сопротивление.

- Мужчина попытался одному из сотрудников МВД нанести удар шилом в область шеи. В результате чего в нападавшему было применено табельное огнестрельное оружие – выстрелили в ногу, - отметили в Генеральной прокуратуре.

В Минске 56-летний мужчина пытался нанести сотруднику МВД удар шилом в область шеи. Фото: сайт Генпрокуратуры

По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина в период совершения данных преступлений не страдал психическим расстройством. Он осознавала значения своих действий и мог ими руководить.

- После изучения материалов дела в прокуратуре города Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений и согласились с квалификацией содеянного по части 3 статьи 339 УК, части 1 статьи 207 УК, части 1 статьи 14 УК и статьи 362 УК. Мужчина до суда останется под стражей, - подытожили в ведомстве.

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